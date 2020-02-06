BQ 6424L Magic O с вырезом в дисплее

Производители смартфонов в последнее время стали достаточно активно работать с сторону новых технологий и новых элементов дизайна, так как иными способами вернуть привлекательность своим новым смартфонам достаточно тяжело. Пользователи уже все видели, все знают и не горят желанием платить деньги за обычный смартфон, им хочется чего-то совершенно нового. И это совершенно новое им предоставит смартфон BQ 6424L Magic O, который является самым доступным решением на рынке от данного бренда с экраном FullView. Очень интересный гаджет с яркими цветами корпуса и камерой внутри дисплея. Если вы давно хотели попробовать современные технологии и не хотите при этом переплачивать громадные суммы ни за что, то стоит присмотреться к этой новинке.