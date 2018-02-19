BQ Aquaris X2 Pro получит процессор Snapdragon 660

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о флагманском смартфоне BQ Aquaris X2 Pro, который придет на смену выпущенной почти год назад модели Aquaris X Pro. Согласно бенчмарку, аппарат получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы будет использоваться Android версии 8.1.0 Oreo. Дата анонса пока не сообщается, но смартфон точно не покажут на MWC 2018, поскольку производитель не участвует в домашней форуме. Логично ждать дебюта в марте, через год после анонса предшественника Aquaris X Pro.