BQ Intense и его функции

Четырехъядерный MediaTek MT6737 с 2 ГБ ОЗУ выдаёт свои ожидаемые 33 тысячи «попугаев» в AnTuTu и 1484 в многоядерном тесте GeekBench 4. Встроенной памяти завезли всего 16 гигабайт, но их можно расширить благодаря наличию слота microSD. А если вам это не нужно, можете занять слот второй сим-картой: такая функциональность здесь тоже предусмотрена.На правой части корпуса находятся привычный регулятор громкости и кнопка блокировки экрана, а внизу — две решетки динамика. Сзади мы видим сканер отпечатков пальцев, который заметно утоплен в корпус, что заметно сокращает его поиски указательным пальцем, а также тыльную камеру. Приятным удивлением стал факт, что камера двойная. В отличие от USB-C, этот компонент, который некогда был уделом только флагманских моделей, добрался до сегмента недорогих смартфонов весьма оперативно.Стоимость смартфона составит 10000 тысяч рублей.