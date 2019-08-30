BQ и ХК «Спартак» подписали договор о партнерстве. Первый взгляд на BQ Magic C и Magic S

2019-08-30, Автор - Марсель Гарипов; [33]
29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотрудничестве между брендом BQ и ХК «Спартак». Также рамках мероприятия нам удалось вживую посмотреть на свежие смартфоны BQ Magic C и BQ Magic S и в этом репортаже мы вкратце расскажем вам о них.

Сам договор о партнерстве с ХК «Спартак» будет действовать до 2020 года и до этого периода все игроки команды будут выходить на домашние матчи Чемпионата Континентальной в свитерах с логотипом BQ. Также на бортах разместятся логотипы BQ. Более того, совместно с ХК «Спартак» запланированы различные совместные рекламные кампании, специальные проекты с болельщиками во время матчей и другие активности.

«Спорт и здоровый образ жизни – это одни из самых главных сфер, которым мы уделяем повышенное внимание в процессе развития нашей компании, – сказал на церемонии Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. – Сотрудничество с ХК «Спартак» является для нас стратегически важным, поскольку это продолжение нашего партнерства со спортивным сообществом «Спартак». Поддерживая ХК «Спартак», мы поддерживаем многомиллионную армию болельщиков красно-белых, для которых мы уже приготовили множество интересных активностей с ценными призами и памятными сувенирами. Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и долгосрочным».

Первый взгляд на BQ Magic S

Также в рамках мероприятия нам удалось лично посмотреть на BQ Magic S. Модель получила дисплей на 5.71 дюйм с IPS матрицей разрешением 2280×1080 пикселей, процессор UNISOC SC9863A, 3 Гбайт оперативной памяти, 32 Гбайт внутренний памяти, аккумулятор на 3650 мАч, основную двойную камеру на 16 и 0.3 мегапикселей и фронтальную на 16 мегапикселей.

Вся система работает на Android 9 Pie. Кстати модель имеет NFC модуль для бесконтактной оплаты. К сожалению, зарядка осуществляется по разъему Micro-USB. Новинка еще не поступила в продажу.


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