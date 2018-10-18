BQ показала BQ-6200L Aurora

Компания BQ официально представила свой новый флагманский смартфон BQ-6200L Aurora, который не только выглядит очень круто, но и позволяет пользоваться самыми современными технологиями. Например, на лицевой панели устройства имеется крутая система из камеры и датчиков, которая позволяет разблокировать смартфон при помощи технологии 3D Face Unlock. Эта же возможность есть на iPhone нового поколения, только вот флагман BQ стоит намного дешевле. Помимо этого, смартфон обзавелся шикарным дисплеем с высоким разрешением, привлекательным дизайном корпуса и прочими мелкими бонусами. Вероятно, это будет одна из лучших новинок на современном рынке, ведь пользователи уже поняли, что переплачивать за флагманы Apple и Samsung нет особого смысла. Ждем официальную стоимость для России.