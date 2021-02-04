BQ представляет свой новый флагман BQ 6430L Aurora

BQ 6430L Aurora создан для ценителей фотографий высокого качества. Смартфон оснащен интеллектуальной 20 МП фронтальной камерой, а также 16 МП основной камерой с 4 объективами. Разнообразные режимы съемки и фильтры сделают ваши фотографии еще более уникальными.

Новинка предлагает 6,4 дюймовый Full View-экран с разрешением FHD+, соотношением сторон 19,25:9. Смартфон идеален для просмотра фильмов, видео, мобильных игр, Интернет-серфинга, чтения электронных книг, а также ведения онлайн-трансляций. Корпус гаджета прочный, легкий и прекрасно лежит в руке.

Быстродействие в играх и приложениях обеспечивает платформа MediaTek Helio P60. Оперативная память составляет 4 ГБ, внутренняя память на 64 ГБ с возможностью расширения до 128 Гб. Устройство оснащено модулем NFC, есть функция распознавания лица Face Unlock – для двойной защиты данных, а также есть поддержка LTE. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Наличие устройства питания в 2А и выхода USB Type-C значительно ускорит процесс зарядки аппарата.

Смартфон BQ 6430L Aurora можно приобрести по цене 9 990 рублей в официальном Интернет-магазине BQ.
Комментарии и отзывы BQ 6430L Aurora
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