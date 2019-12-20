Башенный кулер Aerocool Cylon 4F получил яркую подсветку

Компания Aerocool пополнила ассортимент кулеров башенного типа моделью Cylon 4F, которая подойдет для работы с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 и Intel LGA 2066/2011/1156/1155/1151/1150/775 с TDP до 145 Вт.

Новинка характеризуется конструкцией из алюминиевого радиатора, через который проходят четыре 6-мм U-образные тепловые трубки, которые контактируют непосредственно с крышкой процессора, а также 120-мм вентилятором со скоростью вращения от 800 до 1800 оборотов в минуту, максимальным потоком воздуха в 89 кубических метров в час и шумом от 14 до 26 дБА. Также отметим адресуемую RGB-подсветку, совместимую с с технологиями ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Габариты охладителя равны 126,5:76:155 мм.