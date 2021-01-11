Башенный кулер Cooler Master MasterAir MA624 Stealth поступил в продажу

Cooler Master представила кулер для процессора MasterAir MA624 Stealth. Кулер выполнен полностью в черном исполнении.

Новый кулер MasterAir MA624 Stealth имеет двухбашенную конструкцию с двумя алюминевыми радиаторами, а основание из никелированной меди, от которого отходят шесть медных тепловых трубки толщиной 6 мм.

В комплект поставки входят три вентилятора SickleFlow, два 140 мм и один 120 мм. Скорость вращения 140 мм вентиляторов составляет от 650 до 1400 об/мин, а 120 мм версия имеет скорость от 650 до 1800 об/мин. Уровень шума при максимальных оборотах достигает 27 дБА.

Cooler Master MasterAir MA624 Stealth поддерживает сокеты AM4, LGA1200, LGA2066 и LGA115x.

Стоимость кулера Cooler Master MasterAir MA624 Stealth составляет более 100 долларов.
Комментарии и отзывы Cooler Master MasterAir MA624 Stealth
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