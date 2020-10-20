Башенный кулер Deepcool AS500 оценен в $60

Компания Deepcool пополнила ассортимент башенных кулеров моделью AS500, который предназначен для работы с чипами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и процессорами Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155. Новинка характеризуется размерами 142:98:164 мм, массой 1030 г, радиатором с габаритами 140:49:159 мм, проходящими через него пятью 6-мм U-образными тепловыми трубками, контактирующими с крышкой процессора, 140-мм вентилятором со скоростью вращения от 500 до 1200 оборотов в минуту, который управляется методом ШИМ, потоком воздуха 120 кубических метров в час, шумом не более 26 дБА, давлением 1,14 мм водного столба, а также многоцветной адресуемой подсветкой, режимы которой можно менять посредством комплектного контроллера. Цена охладителя составляет 59 долларов.

Комментарии и отзывы Deepcool AS500
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