Башенный кулер Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower получил RGB подсветку

Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower это тот же башенный кулер GAMMAXX 400 EX, но Pro Tower получил более плотные алюминиевые ребра и RGB подсветку.

Конструкция кулера не создает помех для установки модулей памяти. Компания использовала новую технологию Core Touch для лучшего рассеивания тепла, она заключается в непосредственном контакте тепловых трубок с крышкой процессора. Количество алюминиевых ребер составляет 56 шт, а медных тепловых трубок тут четыре.

Стильный дизайн и вентиляторы с RGB подсветкой приукрасят вашу конфигурацию. Два вентилятора прогоняют до 64,5 CFM воздушного потока каждый. Максимальный уровень шума до 27,8 дБА. Процессорный кулер совместим с процессорами AMD и Intel.

Стоимость кулера Deepcool GAMMAXX 400 Pro Tower не подтверждена.