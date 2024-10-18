Баг в прошивке iPhone 16 приводит к быстрой разрядке батареи

Прошел почти месяц с момента релиза линейки смартфонов iPhone 16 на полках магазинов, и устройства в целом получили положительные отзывы от пользователей со всего мира. Однако есть и недовольства, связанные с дизайном моделей Pro и удобством использования кнопки управления камерой. Более того, некоторые владельцы iPhone 16 жалуются на чрезмерную разрядку батареи своих гаджетов, что выглядит больше как аномалия. Здесь стоит сказать, что хотя релиз iOS 18 сопровождался рядом проблем, большинство из них были исправлены с последним обновлением iOS 18.0.1. Однако некоторые проблемы, как оказалось, решить не удалось, включая в том числе значительную потерю заряда на моделях iPhone 16. Например, пользователи отмечают, что смартфон может за ночь потерять 15% заряда, хотя с ним буквально ничего не происходит.

Более того, пользователь провёл собственный эксперимент, сравнив время работы батареи iPhone 16 Pro с iPhone 14 Pro. Он утверждает, что за 36 часов у iPhone 16 Pro батарея разрядилась до 58%, в то время как у более старого iPhone 14 Pro заряд остался на уровне 85%. Это явный признак того, что пользователи iPhone 16 сталкиваются с серьёзными проблемами с батареей и в Apple явно должны исправить ситуацию с будущем. При этом причины быстрой разрядки батареи могут быть разными, и пока нельзя с уверенностью сказать, что они вызваны именно проблемами iOS 18. Некорректные или неподдерживаемые приложения также могут ускорять разрядку батареи на самом деле.
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