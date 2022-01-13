Balmuda прекращает продажи своего компактного телефона

Компания прекратила продажи в понедельник, а ко вторнику ее акции упали на целых 10%. Акции компании сильно выросли, когда она впервые объявила о выходе на рынок смартфонов. С тех пор акции упали вдвое после того, как телефон был выпущен по высокой цене в 910 долларов. Balmuda Phone позиционируется как высококачественный смартфон премиум-класса с компактным дизайном, но на самом деле его цена намного превышает его реальную стоимость. Не считая небольшого 4,9-дюймового дисплея, который некоторым все еще может показаться интересным, но на самом деле пользоваться им уже не очень удобно. Также телефон оснащен чипсетом Snapdragon 765, который далеко не флагманский процессор.