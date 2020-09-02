Bang & Olufsen представила наушники Beoplay E8 Sport

Bang & Olufsen представила свою первую пару настоящих беспроводных наушников предназначенную для потребителей, предпочитающих спорт. Новинка получила название Beoplay E8 Sport.

Beoplay E8 Sport соответствует трем определенным критериям, которые люди ищут в наборе спортивных наушников: водонепроницаемость, хорошее время автономной работы и хороший звук. Наушники размещены в компактном футляре для беспроводной зарядки различных цветов.

В корпусе сочетаются спортивные материалы из мира спорта, такие как резина и текстурированный силикон, с коррозионно-стойким анодированным алюминием для дополнительного чутья. Ещё наушники Beoplay E8 Sport имеют сертификат IP57, который, насколько нам известно, делает его самыми прочными беспроводными наушниками. Срок службы батареи рассчитан на 30 часов как с наушниками, так и с кейсом. Наушники Beoplay E8 Sport стоит недешево - 499 долларов.
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