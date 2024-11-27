Bang & Olufsen представила наушники Beoplay Eleven

Однако, в отличие от наушников Fairbuds от компании Fairphone, где пользователь может заменить батарею самостоятельно, Bang & Olufsen заявляет, что конструкция Beoplay Eleven предполагает замену батареи через сервисный центр. Это делает их менее удобными в этом плане, поскольку даже Apple в некоторых случаях предлагает замену батарей для своих AirPods и в этом просто нет ничего удивительного. Наушники также оснащены шестью улучшенными микрофонами с увеличенными отверстиями для лучшей передачи голоса во время звонков, плюс они задействуются для работы активного шумоподавления и режима прозрачности. Bang & Olufsen утверждает, что новая модель обеспечивает вдвое более эффективное шумоподавление на низких частотах, улучшая работу для пользователей с разными формами и размерами ушей. При этом наушники используют те же 9,2-мм драйверы, что и в модели EX.