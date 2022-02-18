Bang & Olufsen представляет новую версию игровых наушников Beoplay Portal

Компания Bang & Olufsen представила новую версию игровых наушников Beoplay Portal. Эта версия Beoplay Portal теперь полностью совместима с консолями ПК и PlayStation, а также с играми на мобильных устройствах, что знаменует собой существенное расширение возможностей подключения на ведущих мировых платформах.

Уникальное предложение двойного превосходства в играх и повседневном использовании, которое изначально вывело Beoplay Portal на рынок, по-прежнему остается сильным, в то время как добавление расширенных возможностей подключения, нового беспроводного адаптера и увеличенного времени работы от батареи до 42 часов гарантирует, что Portal является универсальным звуковое устройством, разработанным на долгое времяпровождение.

Bang & Olufsen, обеспечивает богатое звучание с высоким уровнем детализации. Два специально разработанных 40-мм динамика с неодимовыми магнитами обеспечивают точное и достоверное воспроизведение звука. А с Dolby Atmos для наушников Beoplay Portal также предлагает виртуальный объемный звук, добавляя уровни глубины и текстуры в игры, фильмы и музыку.

Звуковые характеристики Beoplay Portal дополнительно улучшены за счет нового поколения технологии адаптивного активного шумоподавления. Используя комбинацию ANC с прямой связью и ANC с обратной связью, Beoplay Portal позволяет пользователям полностью погрузиться в происходящее, наслаждаясь каждой деталью даже в шумной обстановке. Добавление функции «Собственный голос» позволяет пользователям слышать собственный голос, подавляя внешние звуки, обеспечивая фокус и детализацию, которых заслуживает каждый игровой процесс.

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