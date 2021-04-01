Bang & Olufsen выпускает наушники для геймеров Beoplay Portal

Bang & Olufsen представила игровые наушники Beoplay Portal. Модель представлена в трех цветовых вариантах. Ориентировочная цена составляет 499 долларов.

Наушники Beoplay Portal оснащены 40 мм неодимовыми динамиками от Bang & Olufsen. В дополнение к искусной настройке звукоинженеров Bang & Olufsen, Beoplay Portal оснащены Dolby Atmos для наушников, что обеспечивает непревзойденное погружение посредством пространственного звучания.

Игровые наушники Beoplay Portal обеспечивают стабильное подключение к Xbox, ПК и мобильным устройствам посредством беспроводной связи без потери качества на частоте 2,4 ГГц. Также можно подключаться через кабель USB-C.

Beoplay Portal имеет аккумулятор емкость 1200 мАч обеспечивая до 24 часов воспроизведения музыки с Bluetooth и ANC или до 12 часов воспроизведения с использованием Xbox Wireless, Bluetooth и ANC одновременно. Вес наушников всего 282 грамма.

Пена с эффектом памяти, дышащие материалы и амбушюры улучшают акустику и комфорт. Сенсорное управление обеспечивает полный доступ к важным функциям.