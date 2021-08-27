Barrowch представила водоблок для процессора с ЖК-дисплеем

Barrowch объявила о запуске водоблока для процессора с встроенным 2,9-дюймовым ЖК-дисплеем с портом HDMI.

ЖК-дисплей имеет разрешение 1440 x 1400 пикселей. Коэффициент контрастности составляет 1100: 1, а частота обновления 60 Гц. Подключение и питание осуществляется через разъем micro-USB. На ЖК-дисплее можно отображать информацию о системе из утилиты AIDA64 и другие данные. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди. Для подключения контура есть два разъема G1 / 4 ".

Barrowch FBLTHD-04N совместим для установки только на процессоры сокета Intel LGA115X и LGA1200.

Водоблок Barrowch FBLTHD-04N доступен в Китае за 150 долларов.