Barrowch представила водоблок для процессора с ЖК-дисплеем...

ЖК-дисплей имеет разрешение 1440 x 1400 пикселей. Коэффициент контрастности составляет 1100: 1, а частота обновления 60 Гц. Подключение и питание осуществляется через разъем micro-USB. На ЖК-дисплее можно отображать информацию о системе из утилиты AIDA64 и другие данные. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди. Для подключения контура есть два разъема G1 / 4 ".
Barrowch FBLTHD-04N совместим для установки только на процессоры сокета Intel LGA115X и LGA1200.
Водоблок Barrowch FBLTHD-04N доступен в Китае за 150 долларов.