Базовая версия Samsung Galaxy S22 Ultra получит мало ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого ожидается в конце этого месяца. Согласно бенчмарку, протестированное устройство оснащается 8 ГБ оперативной памяти. Вероятно, перед нами базовая конфигурация. Это довольно странно, ведь у Galaxy S21 Ultra в базовой версии предусмотрено 12 ГБ ОЗУ. Данные подтвердил и авторитетный информатор Ice Universe. По его словам, Galaxy S22 Ultra получит версии с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Что до аппаратной платформы, то в смартфоне будут использоваться однокристальные системы Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200, официальный релиз которой намечен на 11 января. Предполагается, что версия на Exynos выйдет в только в Азии.