Базовый Android-телефон - Alcatel 1x Evolve

В вихре новостей о флагманских телефонах с большим количеством камер, огромной оперативной памяти легко забыть, что не всем нужна вся эта вычислительная мощность и огромные дисплеи. Для тех, кто не хочет тратить сотни долларов на смартфон, приходит Alcatel 1x Evolve.

Скромное устройство оснащено 5,34-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18: 9, что делает его очень компактным и удобным. Внутри четырехъядерный чипсет MediaTek в паре с 2 ГБ оперативной памяти, что не так уж плохо для бюджетного смартфона. Пользователи имеют доступ к 9 ГБ из 16 ГБ с возможностью размещения 32 ГБ на карте microSD. Alcatel 1x Evolve имеет nano 4FF SIM, Bluetooth 4.2 и возможность запуска с VoLTE. Батарея на 2460 мАч. Задняя камера 8MP со светодиодной вспышкой и очень простая 5-мегапиксельная камера спереди. Alcatel 1x Evolve будет доступен только для клиентов Metro от T-Mobile начиная с 10 декабря. Информации о цене пока нет, но она должна быть ниже 200 долларов.