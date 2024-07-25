Базовый Motorola Edge 50 готовится к релизу

Несмотря на то, что компания Moto уже представила три смартфона серии Motorola Edge 50, базовой модели производитель не выпускал, что немного огорчало многих потенциальных покупателей. Но ситуация изменится на следующей неделе, когда подразделение Motorola India представит базовую модель Motorola Edge 50. Смартфон, судя по информации инсайдеров, будет запущен 1 августа, но продавать его будут сначала только на территории Индии. Но характеристики Moto Edge 50 известны уже сейчас — здесь установлен изогнутый 6,67-дюймовый P-OLED дисплей с разрешением 1220x2712 пикселей, что вполне неплохо по современным меркам. Кроме того, это 10-битная панель с 100% покрытием DCI-P3 и яркостью до 1900 нит, а под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев.

Работать смартфон будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, что является приличным шагом назад по сравнению с Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, которым оборудовали Edge 50 Fusion. Это существенно повлияет на производительность в играх, но, с другой стороны, гаджет явно из доступного сегмента. Батарея смартфона ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а основная камера оборудована сенсором Sony Lytia 700C — это 50-мегапиксельный датчик изображения размером 1/1.56”. Цену пока что никто не сообщает, но смартфон, судя по характеристикам, должен быть достаточно доступным, тем более, что его решили запускать в Индии.