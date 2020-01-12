Be quiet! представляет процессорный кулер Shadow Rock 3

Be quiet! выпускает новый процессорный кулер Shadow Rock 3, который способен охлаждать процессоры с номинальной мощностью до 190 Вт, благодаря большому радиатору, пяти никелированным медным 6-мм тепловым трубкам с прямым касанием (hdt) и высокоскоростному вентилятору Shadow Wings 2 120 мм.

По словам производителя, процессорный кулер подходит для пользователей, которым нужна высокая производительность с низким уровнем шума, но которые еще не готовы вкладывать средства в высокопроизводительный процессорный кулер. Поэтому Shadow Rock 3 имеет простые элементы дизайна, такие как алюминиевая верхняя крышка с двухцветной поверхностью, асимметричная компоновка, которая оставляет место для модулей с высокой оперативной памятью в передней части кулера, и имеет простой монтаж сверху. Внедрение на рынок кулер Shadow Rock 3 запланировано на апрель 2020 года.