Beats Powerbeats Pro будут доступны для предзаказа 3 мая за $ 249,95

Apple и Beats представили последние наушники Powerbeats Pro в прошлом месяце, но не указали потенциальные сроки запуска. Теперь компания объявила, что Powerbeats Pro поступят в продажу 10 мая, через неделю после открытия предзаказа. Новинка будет дороже чем второе поколение AirPods и обойдется в $ 249,95.

Однако между AirPods 2 и Beats Powerbeats Pro есть несколько ключевых отличий. Например, AirPods, которые работают до 5 часов от одной зарядки, когда Powerbeats Pro предлагает до 9 часов автономной работы. Также последние лучше защищены от пота, имеют более высокий уровень громкости и регулируемые дужки.

Помимо этого, есть также несколько сходств между этими двумя продуктами. Как и AirPods 2, Powerbeats Pro оснащен новым беспроводным чипом Apple H1, имеет поддержку Siri и физические кнопки управления воспроизведением.