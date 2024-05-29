Beats Solo Buds поступят в продажу с огромным минусом

С другой стороны, за эту сумму потенциальный покупатель получает невероятное время работы от аккумулятора — до 18 часов на одном заряде. Большинство моделей на рынке не могут похвастаться подобными преимуществами, особенно среди гаджетов дешевле 100 долларов. Кроме того, благодаря технологии Beats Fast Fuel наушники всего за 5 минут зарядки получают энергии на час воспроизведения музыки. Ещё хотелось бы отметить, что наушники будут предлагаться в цветах Matte Black (матовый черный), Storm Gray (штормовой серый), Arctic Purple (арктический фиолетовый) и Transparent Red (прозрачный красный). Но, к сожалению, есть у модели и недостаток — активного шумоподавления здесь нет, что для гаджета за 80 долларов слишком уж серьёзный минус. Хотелось бы эту функцию иметь.