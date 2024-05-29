Beats Solo Buds поступят в продажу с огромным минусом

Стоит напомнить, что новые беспроводные наушники Beats Solo Buds были анонсированы ещё в апреле текущего года вместе с наушниками Beats Solo 4, но только сейчас пришло время отправить новое устройство в продажу — ранее производитель по какой-то причине особенно с продажей не спешил. С другой стороны, для фанатов качественной периферии есть и плохие новости, ведь им придётся подождать ещё несколько недель, так как наушники будут доступны для заказа только с 18 июня. Более того, речь идёт про предварительный заказ, а официальные продажи стартуют с 20 июня. При этом стоят наушники на самом деле достаточно дорого — Beats Solo Buds обойдутся в 80 долларов, что по современным меркам не очень уж доступно.

С другой стороны, за эту сумму потенциальный покупатель получает невероятное время работы от аккумулятора — до 18 часов на одном заряде. Большинство моделей на рынке не могут похвастаться подобными преимуществами, особенно среди гаджетов дешевле 100 долларов. Кроме того, благодаря технологии Beats Fast Fuel наушники всего за 5 минут зарядки получают энергии на час воспроизведения музыки. Ещё хотелось бы отметить, что наушники будут предлагаться в цветах Matte Black (матовый черный), Storm Gray (штормовой серый), Arctic Purple (арктический фиолетовый) и Transparent Red (прозрачный красный). Но, к сожалению, есть у модели и недостаток — активного шумоподавления здесь нет, что для гаджета за 80 долларов слишком уж серьёзный минус. Хотелось бы эту функцию иметь.
Представлены наушники OPPO Enco R3 …
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco R3, которая появится в продаже на…
Представлены наушники LG TONE Free T90S с Dolby Atmos…
Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Tone Free T90S, которая была разработана…
Представлены беспроводные наушники CMF Buds и CMF Neckband P…
Сегодня компания CMF, которая является дочерним брендом компании Nothing, официально представила сразу дв…
Наушники OnePlus Buds V оценены в 25 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds V, которая пришла на с…
Наушники LG TONE Free T80 оценили в 200 долларов …
Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Tone Free T80, которая основана на графе…
Наушники Sennheiser Momentum Sport появились в продаже …
Компания Sennheiser выпустила в европейскую продажу наушники Momentum Sport, которые были представлены в …
Представлены беспроводные наушники Nothing Ear…
Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников третьим поколением модели Nothing Ear. Прав…
Представлены беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2…
Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeLace Pro 2, которая появится в м…
Обзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанкомОбзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанком
Недорогие беспроводные наушники с игровым режимом. Обзор Edifier X2SНедорогие беспроводные наушники с игровым режимом. Обзор Edifier X2S
Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X5Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X5
Лучшие TWS-наушники 2023 года? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3Лучшие TWS-наушники 2023 года? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3
Недорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5eНедорогие наушники вкладыши. Обзор Honor Choice Earbuds X5e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor