Beats Solo Buds поступят в продажу с огромным минусом

Стоит напомнить, что новые беспроводные наушники Beats Solo Buds были анонсированы ещё в апреле текущего года вместе с наушниками Beats Solo 4, но только сейчас пришло время отправить новое устройство в продажу — ранее производитель по какой-то причине особенно с продажей не спешил. С другой стороны, для фанатов качественной периферии есть и плохие новости, ведь им придётся подождать ещё несколько недель, так как наушники будут доступны для заказа только с 18 июня. Более того, речь идёт про предварительный заказ, а официальные продажи стартуют с 20 июня. При этом стоят наушники на самом деле достаточно дорого — Beats Solo Buds обойдутся в 80 долларов, что по современным меркам не очень уж доступно.

С другой стороны, за эту сумму потенциальный покупатель получает невероятное время работы от аккумулятора — до 18 часов на одном заряде. Большинство моделей на рынке не могут похвастаться подобными преимуществами, особенно среди гаджетов дешевле 100 долларов. Кроме того, благодаря технологии Beats Fast Fuel наушники всего за 5 минут зарядки получают энергии на час воспроизведения музыки. Ещё хотелось бы отметить, что наушники будут предлагаться в цветах Matte Black (матовый черный), Storm Gray (штормовой серый), Arctic Purple (арктический фиолетовый) и Transparent Red (прозрачный красный). Но, к сожалению, есть у модели и недостаток — активного шумоподавления здесь нет, что для гаджета за 80 долларов слишком уж серьёзный минус. Хотелось бы эту функцию иметь.