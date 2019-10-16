Beats by Dr. Dre представила свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением Solo Pro

Компания Beats by Dr. Dre представила новую модель Beats Solo Pro, которые стали первыми накладными наушниками с беспроводным соединением, получившие полноценную систему активного шумоподавления.В Solo Pro используется та же технология шумоподавления Pure ANC, что и в Studio3 Wireless, которая была доработана в соответствии с форм-фактором новых наушников. Она использует усовершенствованные алгоритмы, позволяющие быстро адаптироваться под шумы окружающей среды.

Наушники получили сильный прирост в запасе автономной работы. В режиме Pure ANC или Transparency Solo Pro проработают до 22 часов, а без них до 40 часов. Также благодаря функции Fast Fuel за 10 минут зарядки с помощью кабеля Lightning модель сможет проработать до 3 часов.