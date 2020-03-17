Beats объявила цену на новые беспроводные наушники Powerbeats в России

Компания Beats by Dr. Dre официально анонсировала в России запуск беспроводных наушников Powerbeats, которые заточены под спорт. Модель получила шейный обод, фирменный процессор Apple H1, увеличенное время работы до 15 часов и дизайн, полностью повторяющий флагманские Powerbeats Pro. Цена в России составит 10 990 рублей .
· Быстрая зарядка Fast Fuel: 5 минут подзарядки хватит на 1 час работы;
· Защита от пота и влажности по стандарту IPX4;
· Встроенные элементы управления;
· Несколько встроенных микрофонов распознают речь и отфильтровывают внешние шумы;
· Технология Bluetooth® Class 1 увеличивает зону сигнала и повышает надежность подключения.
Основные характеристики наушников:
· Быстрая зарядка Fast Fuel: 5 минут подзарядки хватит на 1 час работы;
· Защита от пота и влажности по стандарту IPX4;
· Встроенные элементы управления;
· Несколько встроенных микрофонов распознают речь и отфильтровывают внешние шумы;
· Технология Bluetooth® Class 1 увеличивает зону сигнала и повышает надежность подключения.