Beats представила наушники Powerbeats Pro 2

Сегодня компания Beats официально представила беспроводные наушники Powerbeats Pro 2 за 249 долларов. Новая модель сохранила фирменное крепление за ухом, характерное для линейки Powerbeats, но сами наушники стали значительно компактнее и на 20% легче предшественников. Зарядный кейс также уменьшился на 33% и теперь поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, а также USB Type-C. Однако главным нововведением Powerbeats Pro 2 стало наличие датчика сердечного ритма для отслеживания активности во время тренировок. Ходят слухи, что Apple планирует внедрить подобную функцию и в будущие модели AirPods, так что это может быть своего рода пробным шагом в этом направлении. Оба наушника оснащены LED-оптическими сенсорами, которые, согласно пресс-релизу Beats, испускают импульсы более 100 раз в секунду для измерения кровотока.

Специальный алгоритм анализирует данные с обеих сторон, выбирая наиболее точные показатели, которые затем передаются в совместимые фитнес-приложения — Nike Run Club, Peloton, Open и так далее. Кроме того, данные о пульсе можно просматривать позже в приложении Apple Health. А если у пользователя есть Apple Watch, то его измерения частоты сердечных сокращений будут иметь приоритет перед показателями Powerbeats Pro 2. Для владельцев iPhone мониторинг сердечного ритма запускается автоматически при использовании совместимых приложений, тогда как пользователям Android придётся активировать его вручную.