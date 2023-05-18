Beats представила прозрачные наушники Studio Buds+

Сегодня компания Apple официально представила свои новые наушники Beats Studio Buds+ со значительными улучшениями и обновлённым дизайном. Да, на первый взгляд наушники Beats Studio Buds+ выглядят идентично предыдущей версии, но модель предлагает новые варианты цветов — вы даже сможете выбрать прозрачную версию, которая, возможно, будет наиболее популярной. Кроме того, наушники доступны в чёрном цвете с золотыми акцентами и в бежевом варианте с чёрными акцентами. Прозрачная версия напоминает наушники Nothing Ear 1, однако внешний корпус не такой прозрачный, как у продукции Nothing. Производитель даже амбушюры сделал прозрачными, так что дизайн сохраняется в едином стиле.

Кроме того, хотя дизайн практически идентичен предыдущей версии, внутри устройство полностью обновили. По словам представителей компании Beats, 95 процентов внутренних компонентов в Beats Studio Buds+ абсолютно новые. Например, речь идёт про микрофоны, которые в три раза больше, чем у предыдущей модели в линейке. Также эти наушники имеют степень защиты от пота и влаги по стандарту IPX4, чего вполне достаточно для ежедневного использования. И, что самое важное, новые наушники Beats Studio Buds+ оснащены специальным чипом Beats Proprietary Platform, который поддерживает сопряжение с устройствами Apple посредством простого прикосновения. Отличное устройство для поклонников беспроводных наушников, но пока что цена не названа — придётся немного подождать.
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