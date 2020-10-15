Beats представила свои самые доступные наушники Flex за 4 990 рублей

Beats by Dr. Dre представила Beats Flex — самые доступные на данный момент беспроводные наушники из продуктовой линейки компании. Новинка получила гибкий и удобный дизайн модели BeatsX, но со значительными улучшениями, в числе которых: магнитные вкладыши с функцией автозапуска и остановки воспроизведения; до 12 часов работы в режиме прослушивания; новый акустический динамик и усовершенствованный микрофон; функция совместного доступа к аудио для подключения дополнительной пары наушников; зарядка от кабеля USB-C. Впечатляющее качество звука и значительно более низкая стоимость, по сравнению с предыдущими поколениями, дают Beats Flex все шансы попасть в топ самых популярных подарков к наступающим праздникам.

Beats Flex будут доступны в четырех актуальных цветах: оригинальный черный, «желтый цитрус», пепельно-серый и «голубое пламя». Сейчас на них можно оформить предзаказ в онлайн-магазине Apple по цене в 4 990 pyблей.