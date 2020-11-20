Beats совместно с AMBUSH создали наушники светящиеся в темноте

Юн Ан (Yoon Ahn), соучредитель и креативный директор токийского лейбла AMBUSH®, известна созданием необычного унисекс-дизайна, который выводит повседневные предметы на новый уровень и сочетает элементы стритстайла, ювелирных изделий, высокой моды и стиля субкультур Токио. В рамках партнерства Юн вдохновилась креативным духом ночной жизни такого города, как Токио, который оживает и наполняется особой энергией после наступления ночи.
«Я живу в центре района Сибуя, и меня всегда вдохновляет то, как город сияет по ночам, – рассказала Юн. – Я подумала, что было бы круто разработать продукт, который сможет передать эту энергию города, когда вы слушаете музыку на улице поздним вечером. Наша модель наушников создана для всех, кто уверен в себе, веселится, подходит к жизни творчески и не боится нового – иными словами, сияет ярче всех».