Beats совместно с AMBUSH создали наушники светящиеся в темноте

Beats by Dr. Dre (Beats) и AMBUSH® объявляют о выпуске ограниченной серии Powerbeats, созданной для стильного образа как днем, так и ночью, благодаря способности светиться в темноте, глубокому звуку, защите от пота и влаги и модной сумке из рипстопа в комплекте. Новинка – результат первой официальной коллаборации Beats и AMBUSH®, а также первый светящийся в темноте продукт Beats. Доступны с 18 ноября в ЦУМ и Apple.com по цене в 14 690 рублей.Юн Ан (Yoon Ahn), соучредитель и креативный директор токийского лейбла AMBUSH®, известна созданием необычного унисекс-дизайна, который выводит повседневные предметы на новый уровень и сочетает элементы стритстайла, ювелирных изделий, высокой моды и стиля субкультур Токио. В рамках партнерства Юн вдохновилась креативным духом ночной жизни такого города, как Токио, который оживает и наполняется особой энергией после наступления ночи.«Я живу в центре района Сибуя, и меня всегда вдохновляет то, как город сияет по ночам, – рассказала Юн. – Я подумала, что было бы круто разработать продукт, который сможет передать эту энергию города, когда вы слушаете музыку на улице поздним вечером. Наша модель наушников создана для всех, кто уверен в себе, веселится, подходит к жизни творчески и не боится нового – иными словами, сияет ярче всех».