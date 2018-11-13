Beats выпустили лимитированные Solo 3 Wireless с Микки Маусом

Beats и Apple решили отпраздновать 90-летие со дня создания легендарного Микки Мауса. В честь этого, компании выпустили лимитированную версию наушников Solo 3 Wireless с дизайном известного мультипликационного персонажа.

Наушники юбилейной серии Mickey's 90th Anniversary Beats Solo3 оснащены такими же аппаратными средствами и спецификациями, как и стандартная версия, но поставляются с необычным переносным футляром Disney, коллекционным значком и фирменной наклейкой с изображением всемирно известного мышонка. Цена новинки $ 449, что на 51 $ больше, чем стандартная Solo3 Wireless.