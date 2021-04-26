Белая гарнитура Sony Silent White WH-1000XM4 поступит в продажу в мае

Sony выпустила наушники WH-1000XM4 в белом исполнении. Данная модель будет выпущена в ограниченном количестве. Белые наушники покрыты дополнительным слоем краски, который обеспечивает защиту от пятен.

Silent White WH-1000XM4 имеет те же функции, что и оригинальная модель. Наушники поставляются с белым футляром и белыми кабелями для зарядки и кабелем для подключения к источнику звука 3,5 мм.

Оснащены наушники чипом HD QN1 для активного шумоподавления. Кроме того, пользователям доступен DSEE Extreme для обработки звука.

Silent White WH-1000XM4 поддерживает интеграцию с Google Assistant или Alexa.

Sony Silent White WH-1000XM4 появятся в продаже в Великобритании и Европе с мая этого года по цене около 430 евро.
Комментарии и отзывы Sony Silent White WH-1000XM4
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