Белая гарнитура Sony Silent White WH-1000XM4 поступит в продажу в мае

Silent White WH-1000XM4 имеет те же функции, что и оригинальная модель. Наушники поставляются с белым футляром и белыми кабелями для зарядки и кабелем для подключения к источнику звука 3,5 мм.
Оснащены наушники чипом HD QN1 для активного шумоподавления. Кроме того, пользователям доступен DSEE Extreme для обработки звука.
Silent White WH-1000XM4 поддерживает интеграцию с Google Assistant или Alexa.
Sony Silent White WH-1000XM4 появятся в продаже в Великобритании и Европе с мая этого года по цене около 430 евро.