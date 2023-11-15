Белый Redmi K70 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения смартфона Redmi K70, который еще не был представлен официально. На этот раз аппарат запечатлен в белой расцветке. Отметим плоский дисплей, узкие рамки вокруг экрана, маленькую врезанную фронтальную камеру и крупный прямоугольный блок тыльной камеры с тремя модулями.

По предварительным данным, Redmi K70 и K70 Pro получат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3 соответственно, батареи ёмкостью 5000 и 5120 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS.