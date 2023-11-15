Белый Redmi K70 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали новые изображения смартфона Redmi K70, который еще не был представлен официально. На этот раз аппарат запечатлен в белой расцветке. Отметим плоский дисплей, узкие рамки вокруг экрана, маленькую врезанную фронтальную камеру и крупный прямоугольный блок тыльной камеры с тремя модулями.

По предварительным данным, Redmi K70 и K70 Pro получат однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3 соответственно, батареи ёмкостью 5000 и 5120 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленную операционную систему Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS.

Так выглядит титановый Xiaomi 14 Pro…
Авторитетный инсайдер IceUniverse опубликовал качественные фотографии титановой версии смартфона Xiaomi 1…
Honor Magic Vs2 появился в продаже …
Компания Honor выпустила в китайскую продажу складной смартфон Magic Vs2, который оценен в 960 и 1095 дол…
Официально: ASUS ROG Phone 8 получит Snapdragon 8 Gen 3…
Компания ASUS официально подтвердила использование топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 …
Смартфон iQOO Z8 получит 12 ГБ ОЗУ…
Индийский информатор Ишан Агарвал опубликовал официальные рендеры и подробности о смартфоне iQOO Z8, кото…
Xiaomi MIX Fold 3 оказался популярнее предшественника …
Компания Xiaomi похвасталась результатами первой распродажи складного смартфона Xiaomi MIX Fold 3, которы…
OnePlus Ace 2 Pro по-прежнему лидер рейтинга AnTuTu…
В прошлом месяце смартфон OnePlus Ace 2 Pro с ходу дебютировал лидером рейтинга самых производительных см…
Xiaomi 13 Ultra получит специальную версию MIUI 15…
На большой презентации компании Xiaomi в начале ноября ожидается релиз новой версии фирменной оболочки MI…
Стала известна российская цена Tecno Phantom V Flip …
Отечественный ресурс Mobiltelefon раскрыл российскую цену на складной смартфон Tecno Phantom V Flip 5G, к…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor