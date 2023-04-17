Белый Xiaomi 13 Ultra показали на рендере

Компания Xiaomi поделилась новым изображением смартфона Xiaomi 13 Ultra, официальный релиз которого состоится уже завтра, 19 апреля. На этот раз грядущий флагман был впервые показан в белой расцветке. Причем задняя панель будет выполнена из «нанокожи второго поколения», которая не поменяет цвет с течением времени.

Ранее стало известно, что Xiaomi 13 Ultra получит первый экран, который будет лучше топовых дисплеев Samsung. Яркость панели составит 2000 кд/кв.м. Была официально подтверждена и основная камера с четырьмя 50-Мп модулями на основе одного дюймового датчика Sony IMX989 и трех сенсоров Sony IMX858.
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