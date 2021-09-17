Белый керамический Xiaomi Mi Mix 4 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам белой керамической версии флагмана Xiaomi Mi Mix 4, который был представлен чуть больше месяца назад. Новый вариант оценен в 775 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется подэкранной селфи-камерой разрешением 20 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 888 Plus, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп (датчик ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма и оптической стабилизацией), перископным модулем на 8 Мп (5-кратный оптический зум) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, аудиосистемой Harman Kardon со стереодинамиками, подэкранным дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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