Бен Гескин показал смартфон Huawei Mate 40

Одной из главных особенностей топовых смартфонов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro должна стать операционная система собственной разработки HarmonyOS. Помимо этой подробности о грядущих новинках известно очень мало. Тем не менее авторитетный искатель утечек Бенджамин Гескин создал рендер младшей модели на основе патентов Huawei. Отметим скошенные грани и массивный круглый блок основной камеры с четырьмя модулями. Отсутствие врезанной и выезжающей фронтальной камеры может свидетельствовать о подэкранном модуле. Презентация Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro ожидается осенью этого года.