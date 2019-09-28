BenQ EX2780Q умный монитор

BenQ анонсировал EX2780Q, новая модель с интеллектуальным управлением настройкой яркости. Дисплей представляет собой WQHD (2K) в формате 16: 9 и частотой обновления 144 Гц.

Монитор поддерживает технологию HDRi ( i - означает умный ) и FreeSync. Интеллектуальная технология настройки яркости обеспечит зрителю лучшую визуальную четкость. Диагональ дисплея 27 дюймов. Время отклика 5 мс, а контрастность 1000:1.

Дисплей без границ с трех сторон. Монитор имеет несколько видеовыходов: два HDMI, один DisplayPort и даже USB C. BenQ EX2780Q оборудована аудиосистемой TreVolo 2.1 (2 × 2 Вт + 5 Вт сабвуфер).

На EX2780Q есть несколько специальных режимов изображения, которые управляются с помощью пульта дистанционного управления.

BenQ EX2780Q будет доступен с октября по цене 599,99 долларов .