BenQ PD3220U для фанатов 4К

В последнее время мониторы с разрешением 4К стали пользоваться повышенным спросом среди пользователей — технологии развиваются, постепенно появляются новые модели с доступным ценником и никто смотреть на FullHD мониторы уже не хочет. Например, вот в продажу поступил BenQ PD3220U — очень стильный монитор с высоким разрешением и стильным дизайном, который стоит вполне адекватных денег. За эти деньги вы получаете крутое решение как для дома, так и для работы — обрабатывать фото или работать с документами будет крайне приятно. Так что если вы давно хотели проапгрейдить свой ПК или просто думаете покупать новый монитор, то самое время поискать в магазинах именно эту новинку — она вполне сгодится, чтобы выполнять все ваши задачи.