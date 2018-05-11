BenQ Zowie RL2755T для настоящих геймеров

Официально представлен новый игровой монитор BenQ Zowie RL2755T, который производитель создал специально для киберспорта. Это важное уточнение, ведь сейчас на рынке очень много игровых мониторов, которые вообще не выглядят таковыми. Производители думают, что можно просто добавить крутой дизайн, нарисовать логотип яркий и все, это игровое устройство для настоящего ценителя. На самом деле от монитора нужно получать куда больше возможностей и новинка BenQ Zowie RL2755T эти возможности дает. Здесь вам и диагональ 27 дюймов, и TN матрица с отличной яркостью и контрастом, и время отклика всего 1 мс, и разрешение адекватное. Стоимость новинки пока не называют, но мы уверены, что это будет крутой вариант для тех, кто уже в киберспорте, либо только планирует туда попасть. Посмотрим, сколько за него попросят.