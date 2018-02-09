BenQ Zowie XL2740 разочаровал

2018-02-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - BenQ Zowie XL2740; [80]
Производители решили активно создавать странные мониторы. Например, вот официально анонсировали монитор BenQ Zowie XL2740, который вроде всем хорош, а если присмотреться, то прямо хочется вопросы разработчикам задавать. При диагонали в 27 дюймов у данного монитора разрешение составляет 1920 на 1080 точек. В 2018 году ставить FullHD разрешение это вообще не смешно, я вам так скажу. Матрица здесь TN, что еще больше удручает. При том, стоит монитор 700 долларов и это весьма дорогостоящее удовольствие, особенно если учитывать, что помимо 240 Гц здесь больше нет ничего интересного. Разработчик решил создать отличный монитор для киберспорта, без вопросов, но может же было показать что-то с 4К и адекватной матрицей, для всех остальных 99% пользователей? Эту модель явно купят не все.


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