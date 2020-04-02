BenQ представила 27-дюймовый дизайнерский монитор PD2705Q

Компания BenQ представила новый монитор из серии DesignVue Designer.

Benq PD2705Q имеет 27-дюймовую IPS-панель с разрешением QHD (2560 x 1440). Панель дисплея покрывает 100% sRGB / Rec. Цветовое пространство обеспечивает точность цветопередачи Delta E ≤ 3 и яркость 300 кд / м². Коэффициент статической контрастности составляет 1000: 1. Время отклика GTG составляет 5 мс, а собственная частота обновления составляет 60 Гц.

Монитор совместим с HDR10, CalMAN Ready и Pantone Verified. Он поставляется с технологией BenQ AQCOLOR и технологией ухода за глазами с функцией без мерцания и низким уровнем синего света. Режим DualView представляет собой тип функции «картинка за картинкой», которая позволяет максимально использовать доступное пространство экрана. Кроме того, монитор имеет различные профессиональные режимы, включая Darkroom, M-book, Animation, CAD / CAM.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, высоты и поворота. Он также имеет отверстие для прокладки кабеля и может быть удален для настенного монтажа VESA.

Варианты подключения: четыре порта USB Type-A 3.1, порт Type-B 3.1 и порт USB Type-C. Есть DisplayPort 1.4, DP-выход с MST, порт HDMI 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Цена на данный момент неизвестна.