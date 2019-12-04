BenQ представила ультраширокий монитор PD3420Q

BenQ расширяет свою серию DesignVue PD3420Q - ультрашироким монитором, предназначенным для дизайнеров, которые работают, с программным обеспечением CAD / CAM, приложениями для 3D моделирования или веб-дизайном. Монитор имеет тонкие края экрана и матовую металлическую подставку. Спинка оснащена пластиком черного цвета. В дополнение к стандартным кнопкам управления имеется проводной контроллер Hotkey Puck G2.

Монитор оснащен 34-дюймовой панелью ips с частотой обновления 60 Гц. Разрешение составляет 3440x1440 пикселей (21: 9), а указанное время отклика составляет 5 мс. Экран имеет матовое покрытие с антибликовым покрытием. Панель будет откалибрована на заводе-изготовителе со средним значением DeltaE ≤3 и покрывает 98 процентов цветовой гаммы DCI-P3 и 100 процентов sRGB в режиме эмуляции благодаря бесцветной задней подсветке. Максимальная яркость составит 350 кд / м², но ее можно увеличить до 400 кд / м², так как имеет DisplayHDR 400.

Поддерживает синхронизацию профилей ICC между монитором и компьютером, используя DisplayPilot от BenQ. Имеет подключение DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и три USB 3.1, один порт USB Type-C и аудиоразъемом. Также были установлены два динамика по 2,5 Вт. Подставка может наклоняться, поворачиваться и регулируется по высоте.