BenQ выпускает EW3270U 31,5-дюймовый 4K HDR ЖК-монитор

BenQ выпустила новый 31,5-дюймовый 4K HDR-монитор, EW3270U. Оснащенная новейшей технологией ухода за глазами «Brightness Intelligence Plus» (BI +) - определяет яркость и цветовую температуру окружающей среды и автоматически настраивает параметры дисплея.Новый 31,5-дюймовый монитор с светодиодной матрицей VA поддерживает собственное разрешение 3840 x 2160 пикселей и обеспечивает контрастность 3000: 1 (20 миллионов: 1 DCR), яркость 300 кд / м2, время отклика 9 мс (4 мс GTG) и 178 / 178 градусов углов обзора. Имейте в виду, что монитор с меткой HDR.