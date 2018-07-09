BenQ выпускает изогнутый монитор EX3203R с (DisplayHDR 400) и AMD FreeSync 2

BenQ объявила о своих последних достижениях в области визуальных технологий, получив сертификаты VESA DisplayHDR 400 и AMD FreeSync 2 для игрового монитора EX3203R. Благодаря великолепной производительности HDR с потрясающими игровыми возможностями, изогнутый 32-дюймовый дисплей обеспечивает захватывающие возможности просмотра и игр, с технологией защиты зрения BenQ Brightness Intelligence Plus (BI +).Благодаря революционной технологии HDR, значительно увеличивается диапазон динамической яркости, более точной передачи картинки. Сертификация VESA DisplayHDR является первым в мире общедоступным протоколом тестирования качества для работы HDR-монитора. Сертификация VESA DisplayHDR 400 гарантирует потребителям, что EX3203R может безупречно отображать HDR-контент с лучшей максимальной яркостью и контрастностью, более глубокими черными и четкими темными деталями и насыщенными цветами для естественно реалистичного качества видео и игр.