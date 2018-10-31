Бенчмарк AnTuTu рассекретил характеристики Lenovo Z5 Pro

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Lenovo Z5 Pro, которые еще не был представлен официально. Тестовый пакет подтвердил слухи об операционной системе Android 8.1, восьмиядерном чипсете Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также сообщается разрешение экрана: 2340:1080 пикселей. По слухам, смартфон оснастят дисплеем диагональю 6,5 дюйма, что даст плотность пикселей – 396 на дюйм. Например, плотность пикселей экрана в прошлогоднем флагмане Samsung Galaxy S8+ равна 530 на дюйм. Также предлагаем взглянуть на новые живые. Официальный анонс Lenovo Z5 Pro состоится уже завтра, 1 ноября.