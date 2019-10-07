Бесплатный ремонт от Apple для моделей iPhone 6s

Apple недавно сообщила, что некоторые модели iPhone 6s и 6s Plus, выпущенные в период с октября 2018 года по август 2019 года, подвержены проблемам с включением питания из-за неисправного компонента. У Apple есть программа проверки серийного номера, которую владельцы могут использовать, чтобы узнать, подходит ли их устройство для ремонта. Соответствующие телефоны можно обслуживать в Apple Store, авторизованном поставщике услуг Apple или связавшись со службой поддержки Apple. И ремонт поврежденных устройств будет проводиться только в течение двух лет после первоначальной покупки.