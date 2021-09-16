Беспроводная гарнитура 3D Pulse появится в новом цветовом исполнении «Черная полночь»

В июне этого года был представлен беспроводной контроллер DualSense в цвете Midnight Black и Cosmic Red, теперь производитель подготовил расцветку «Черная полночь» («Midnight Black») для беспроводной гарнитуры 3D Pulse.

Гарнитура 3D Pulse разработана так, чтобы по максимуму использовать возможности технологии Tempest 3D AudioTech консоли PS5. Частота отклика гарнитуры 3D Pulse позволит игрокам еще более точно определять положение источника звука в соответствии с происходящим на экране. Пользователю доступно три настройки – Standard, Bass Boost или Shooter, они помогают улучшить звуки шагов и выстрелов, а также смогут самостоятельно создать три своих варианта настроек, чтобы иметь возможность быстрее включить нужный вариант. С помощью эквалайзера игроки получают доступ к настройкам в окне центра управления прямо во время игры, которую даже не придется закрывать.

Новая расцветка гарнитуры 3D Pulse схожа с цветовой схемой «Черная полночь» беспроводного контроллера DualSense – в ней тоже сочетаются два тонких оттенка черного с ярко-серым цветом, напоминая нам о ночном небе. Гарнитура 3D Pulse в расцветке «Черная полночь» появится в магазинах по всему миру уже в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Midnight Black Pulse 3D headset
Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена в розовом цвете...
Гарнитура HyperX Cloud Stinger выпущена в розовом цветеИгровая гарнитура HyperX Cloud Stinger теперь доступна в розовом цвете. В целом, гарнитура идентичная ори...
Razer представила игровую беспроводную гарнитуру Barracuda X...
Razer представила игровую беспроводную гарнитуру Barracuda XКомпания Razer представила игровую беспроводную гарнитуру Barracuda X 4 в 1. ...
Creative Chat - гарнитура для онлайн-звонков...
Creative Chat - гарнитура для онлайн-звонковCreative Chat представляет собой накладную гарнитуру с разъемом 3,5 мм, конденсаторным микрофоном с функц...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для ...
Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для Компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro для глобального рынка. Ранее в мае, была...
Shure Aonic 215 Gen 2 уже едут в Россию...
Shure Aonic 215 Gen 2 уже едут в РоссиюShure готова сделать еще один шаг в сторону действительно беспроводных наушников, и на этот, возможно, ст...
Обзор Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1). Беспроводные н...
Обзор Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1). Беспроводные нНе так давно компания Razer расширила линейку беспроводных игровых гарнитур, выпустив Razer Barracuda X с...
Беспроводные наушники 1MORE Comfobuds Pro обеспечивают до 28...
Беспроводные наушники 1MORE Comfobuds Pro обеспечивают до 28Xiaomi представила новые беспроводные наушники под брендом 1MORE ComfoBuds Pro в цветовом исполнении Auro...
Обновленные наушники Razer Hammerhead True Wireless доступны...
Обновленные наушники Razer Hammerhead True Wireless доступныRazer выпустила обновленные беспроводные наушники Hammerhead True Wireless. Это второе поколение наушнико...
Обзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушникиОбзор SVEN AP-G300MV. Недорогие игровые наушники
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублейОбзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor