Беспроводная гарнитура 3D Pulse появится в новом цветовом исполнении «Черная полночь»

В июне этого года был представлен беспроводной контроллер DualSense в цвете Midnight Black и Cosmic Red, теперь производитель подготовил расцветку «Черная полночь» («Midnight Black») для беспроводной гарнитуры 3D Pulse.

Гарнитура 3D Pulse разработана так, чтобы по максимуму использовать возможности технологии Tempest 3D AudioTech консоли PS5. Частота отклика гарнитуры 3D Pulse позволит игрокам еще более точно определять положение источника звука в соответствии с происходящим на экране. Пользователю доступно три настройки – Standard, Bass Boost или Shooter, они помогают улучшить звуки шагов и выстрелов, а также смогут самостоятельно создать три своих варианта настроек, чтобы иметь возможность быстрее включить нужный вариант. С помощью эквалайзера игроки получают доступ к настройкам в окне центра управления прямо во время игры, которую даже не придется закрывать.

Новая расцветка гарнитуры 3D Pulse схожа с цветовой схемой «Черная полночь» беспроводного контроллера DualSense – в ней тоже сочетаются два тонких оттенка черного с ярко-серым цветом, напоминая нам о ночном небе. Гарнитура 3D Pulse в расцветке «Черная полночь» появится в магазинах по всему миру уже в следующем месяце.