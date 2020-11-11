HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud II Wireless, выполненную в оригинальном дизайне HyperX.

Cloud II Wireless обеспечивает виртуальный объемный звук 7.1, оснащается 53 мм драйверами. Гарнитура воспроизводит насыщенный и чистый звук. Микрофон съемный с функцией шумоподавления.

HyperX Cloud II Wireless имеет время автономной работы до 30 часов и до 20 метров радиуса действия беспроводной связи. Модель отличается своей надежностью благодаря алюминиевой конструкции с регулируемым оголовьем. Амбушюры из мягкого материала с эффектом памяти обеспечат комфортное использование во время длительных игровых сессий.

Беспроводная гарнитура HyperX Cloud II Wireless поступила в продажу по цене 149 долларов.