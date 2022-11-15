Беспроводная гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 появилась в продаже

HyperX выпустила на рынок новую беспроводную игровую гарнитуру Cloud Stinger 2. Cloud Stinger 2 несет в себе фирменный дизайн HyperX, а также комфорт и долговечность. Гарнитура оснащена 50 мм драйверами с поддержкой виртуального звука (7.1) DTS Headphone: X. Мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти обеспечивают длительный комфорт во время игровых сессий. Ушные чашки могут поворачиваться на 90 градусов, на них также расположены элементы управления. HyperX Cloud Stinger 2 гарантируют до 20 часов автономной работы. Микрофон с шумоподавлением снижает фоновой шум и обеспечивает более четкое качество голоса.

Рекомендованная цена HyperX Cloud Stinger 2 составляет 99 долларов.