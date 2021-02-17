Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset появится в марте этого года

Microsoft представила беспроводную гарнитуру для владельцев игровой консоли Xbox. Она поступит в продажу в марте этого года.

Xbox Wireless Headset выполнена в матово-черном исполнении с зелеными акцентами на ушных чашках. Производитель сообщает, что гарнитура обеспечивает высокое качество звука, малую задержку и беспроводное подключение.

Новинка оснащена такими технологиями, как Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X. Микрофон с активным шумоподавлением. С помощью фирменного приложения можно индивидуально настроить звук. Автономность гарнитуры достигает 15 часов. Она совместима с приставками Xbox Series X/S, Xbox One, а также ПК с Windows 10 и мобильными устройствами с Bluetooth.

Ценник на гарнитуру Xbox Wireless Headset начинается от 99 долларов.