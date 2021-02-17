Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset появится в марте этого года

Microsoft представила беспроводную гарнитуру для владельцев игровой консоли Xbox. Она поступит в продажу в марте этого года.

Xbox Wireless Headset выполнена в матово-черном исполнении с зелеными акцентами на ушных чашках. Производитель сообщает, что гарнитура обеспечивает высокое качество звука, малую задержку и беспроводное подключение.

Новинка оснащена такими технологиями, как Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X. Микрофон с активным шумоподавлением. С помощью фирменного приложения можно индивидуально настроить звук. Автономность гарнитуры достигает 15 часов. Она совместима с приставками Xbox Series X/S, Xbox One, а также ПК с Windows 10 и мобильными устройствами с Bluetooth.

Ценник на гарнитуру Xbox Wireless Headset начинается от 99 долларов.
Комментарии и отзывы Xbox Wireless Headset
Обзоры:
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
Новости:
1MORE представила True Wireless наушники ComfoBuds

1MORE представила беспроводные True Wireless наушники ComfoBuds с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AAC д...
OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition вышли в Индии

В прошлом месяце OnePlus анонсировала наушники OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition, которые поступил...
Cougar представила игровую гарнитуру Phontum Pro Prix

Игровая гарнитура Cougar Phontum Pro Prix получила новейшие амбушюры с охлаждающим гелем и дышащей тканью...
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
Обзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленкиОбзор Creative SB Play! 4. Звуковая карта для конференц-связи, удаленки
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 108-Мп к...
Samsung Galaxy Z Fold 3 получит 108-Мп кВ сети появилась очередная порция подробностей о топовом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3, выхо...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный в...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный вТестируемый сегодня двухканальный видеорегистратор DUNOBIL ALPHA DUO поддерживает съемку в разрешении Sup...
Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G получили с...
Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G получили сNokia 6300 4G и Nokia 8000 4G были выпущены в ноябре месяце 2020 года. Теперь компания HMD Global планиру...
Motorola готовит новый флагман в 2021 го...
Motorola готовит новый флагман в 2021 гоMotorola, которая сейчас представлена на рынке смартфонов, кажется лишь тенью своего прошлого, даже тенью...
OPPO получила патент на модульную камеру...
OPPO получила патент на модульную камеруБольшинство крупных производителей смартфонов действительно ненавидят фронтальные камеры, так как это дов...
Facebook представила новое приложение In...
Facebook представила новое приложение InУ популярных приложений для социальных сетей есть облегченные версии, которые были разработаны для рынков...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с п...
Обзор HIPER IoT PS34. Сетевой фильтр с пСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Hiper, которая не перестает радоват...
Xiaomi опубликовала график первой партии...
Xiaomi опубликовала график первой партииВ декабре 2020 года Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, преемника MIUI 12, который более легкий, быстрый и эфф...
Vivo V2045 с Snapdragon 870 на подходе...
Vivo V2045 с Snapdragon 870 на подходеНовый смартфон компании Vivo с номером модели V2045 был замечен на платформе тестирования Geekbench с нов...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm f...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm fКомпания Cosina пополнила ассортимент суперсветосильных объективов моделью Voigtlander Super Nokton 29mm ...
Смартфон Vivo X60 вызвал ажиотаж в Китае...
Смартфон Vivo X60 вызвал ажиотаж в КитаеСетевые источники сообщают о том, что компания Vivo собрала около 400 тысяч заявок на покупку только что ...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оценен...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оцененКак и было обещано, сегодня компания Xiaomi провела международную презентацию смартфона Mi 11. Итак, в Ев...
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor