Беспроводная игровая гарнитура CIYCE ANC RGB 7.1

Недавно была представлена универсальная беспроводная игровая гарнитура CIYCE ANC RGB 7.1. Гарнитура CIYCE совместима с PlayStation, Xbox, Switch, ПК и мобильными устройствами и имеет легкий дизайн.

CIYCE поставляется с 2 различными амбушюрами, позволяющими выбрать искуственную кожу для более мягкого и комфортного ощущения или ткань для улучшения воздухопроницаемости и снижения давления во время длительных игровых сессий.

Игровая гарнитура оснащена технологией имитации реальной звуковой среды, обеспечивающей ощущение направления и расстояния, что позволяет мгновенно реагировать на происходящее в игре. Еще одна замечательная особенность CIYCE заключается в том, что он поставляется с беспроводным адаптером и поддержкой Bluetooth, что позволяет поддерживать его с широким спектром различных устройств.

Комментарии и отзывы CIYCE ANC RGB 7.1
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special Editi…
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special EditiApple Beats выпустила новую специальную версию наушников. Новая специальная серия наушников Beats Flex - …
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Esse…
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes EsseКомпания Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Essential. …
Logitech реализовала фишки NVIDIA Broadcast в своих продукта…
Logitech реализовала фишки NVIDIA Broadcast в своих продуктаЕсли вы ведете потоковую трансляцию или проводите видеоконференции и владеете определенными графическими …
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономн…
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономнНовые беспроводные гарнитуры SteelSeries Arctis 7 Plus и 7P Plus имеют два ключевых улучшения по сравнени…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключения…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключенияВладельцы OnePlus Buds Pro, у нас для вас отличные новости — вы получаете удобную новую функцию под назва…
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлением…
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлениемКомпания Technics представила новые беспроводные накладные наушники EAH-A800 с шумоподавлением. …
X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлением…
X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлениемКомпания X-Boat представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением X-Boat Pro. Разработанные дл…
Представлены наушники Nothing Ear в черном цвете…
Представлены наушники Nothing Ear в черном цветеЛондонский бренд Nothing от Карла Пея представила новую версию своих наушников Nothing Ear - черное издан…
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENCОбзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звукомОбзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звуком
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофономОбзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor