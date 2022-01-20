Беспроводная игровая гарнитура CIYCE ANC RGB 7.1

CIYCE поставляется с 2 различными амбушюрами, позволяющими выбрать искуственную кожу для более мягкого и комфортного ощущения или ткань для улучшения воздухопроницаемости и снижения давления во время длительных игровых сессий.
Игровая гарнитура оснащена технологией имитации реальной звуковой среды, обеспечивающей ощущение направления и расстояния, что позволяет мгновенно реагировать на происходящее в игре. Еще одна замечательная особенность CIYCE заключается в том, что он поставляется с беспроводным адаптером и поддержкой Bluetooth, что позволяет поддерживать его с широким спектром различных устройств.